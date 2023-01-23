『定価10万AKM CASHMERE FLANNEL B-SKIダウンジャケットL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 41分に出品され04月06日 20時 41分に終了予定です。即決価格は12,979円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (商品名)

AKM CASHMERE FLANNEL B-SKI DOWN JKT



(商品説明)

直営店で購入した本物です。



購入価格は99750円です。



非常に人気の高かったAKMの名作ですのでご周知の方も多いかと思います。



AKM名作のレイヤードダウンシリーズ、その中でも人気のフランネルタイプです。



カシミア混の高級フランネルは一目見れば高級素材とわかるクオリティー。



ダウン特有のアウトドア感が一切無く、上品です。



ドライバーズニットをレイヤードしたデザインで、ジップの閉め方により様々な着こなしができます。



「ダウンジャケットはでっぷりシルエット」と、言う概念をサラッと覆してくれるダウンです。



通常のダウンですとウエストに絞りを加えても、ナイロンの柔らかさと



その中に含まれるダウンやフェザーの厚みによって絞りが分かり辛くなるものです。



そんなぼってりしやすいダウンをダウンらしくないすっきりとしたシルエットになります。



そしてジップは、デザイン性と機能性に特化したLAMPOを使用しています。



現在発売されていないアイテムですのでこの機会にいかがでしょうか。



着用者 身長175㎝ 体重60キロ



D-7—806G



(色)

ダークグレー



（素材）

表地 ウール/カシミア/ナイロン/ポリウレタン

裏地 キュプラ/ポリエステル

中綿 ダウン/フェザー

MADE IN JAPAN



(サイズ)

L 肩幅44cm 着丈66㎝ 身幅53㎝ 袖丈65㎝



(状態)

使用感御座いますが、比較的きれいな状態です。

※素材の特性上、素材の毛羽立ち、多少のダウン羽抜けはございます。

※品質タグの印字が薄れております。

※クリーニング済



(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価10万AKM

CASHMERE

FLANNEL

B-SKIダウンジャケットL