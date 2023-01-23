『ダーナヴィエ 本革 オールレザー ダウン ベスト ブラック 黒 46 ジレ 防寒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 28分に出品され03月10日 05時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レザーダウン フェザー レザーベスト ダウンベスト 中綿 キルティングベスト ジャケット



ブランド名 DA-NA Vie

サイズ表記 46



身幅 約50cm

着丈 約59cm





古着のため多少の使用感はございますが、着用に問題があるような致命的なダメージはございません。



大切にして頂ける方、ぜひこの機会にいかがでしょうか！



★当方のタイミングで値下げを行います。



他にもいろいろ出品しております。自己紹介と合わせてお読み下さい。





#古着屋soiL







管理No.241114-05Y4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダーナヴィエ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダーナヴィエ

本革

オールレザー

ダウン

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46

ジレ

防寒