『DESCENTE ddd / HEATNAVI PUFF DOWN JACKET【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 16時 00分に出品され04月08日 16時 00分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DESCENTE ddd

デサントディーディーディー

HEATNAVI PUFF DOWN JACKET

DHMQJC31

￥46,000+TAX

カラー：BLACK（ブラック）

サイズ：Ｌ

着丈：約85ｃｍ

肩幅：約51ｃｍ

袖丈：約60ｃｍ

身幅：約62ｃｍ

裾幅：約64ｃｍ

※誤差は勘弁してください



なんばCityのアダムエロペにて購入。

各種タグもお付けします。



商品説明

天然素材ライクなスパン調のハリコシあるしっかりとした風合いと、自然な光沢を持たせたナイロン１００％素材を使用。裏地にはデサント独自に開発した発熱保温素材のヒートナビを採用。前シーズンの6層構造パフダウンジャケットに改良を加えたモデル。丈感も長く、フード型にする事で更に保温性を上げた仕様。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デサントディーディーディー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

ddd

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HEATNAVI

PUFF

DOWN

JACKET