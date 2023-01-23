『Valentino Garavani Vロゴ シグネチャー バケットハット 58【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 54分に出品され03月08日 10時 54分に終了予定です。即決価格は13,860円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Valentino Garavani ヴァレンティノ

VLTN バゲットハット

コットンバゲットキャップ

コットンバゲットハット

23SSモデル

定価:60,000円ほど

サイズ:58(M)

気持ち大きめのサイズ感で、各サイズ間の差があまりない商品ですので、男性でもこちらのサイズで大丈夫です。

コットン

2Y2HGA11HCY

イタリア製

※タグ、箱、ケース、ケアカード等付属品完備

※未使用新品

※ヨーロッパ正規販売店購入の確実に正規品であることは保証致します。



Valentinoによるブラックのバケットハット。

Vロゴ シグネチャーがナイロン素材の左サイドにあしらわれたトーンオントーンのVロゴ シグネチャーエンブロイダリー。

耐久性のあるナイロン素材を使用しているため、夏はもちろん冬場も着用できる貴重なハットで、コートやジャケット、Ｔシャツにもハマるつくりでコーディネートの幅が広がると思います。

著名人の着用も多い、シンプルなロングセラーモデルとなりますので、この価格帯になってくるとかなりお得です。



個人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。

※即購入OKです。

メルカリ便(ヤマト)発送ですので、夜間の発送分を除き、通常は発送日の翌日(遠方は翌々日)到着となります。

※コンビニATM払いの方は24時間以内にお支払い頂ける方のみでお願い致します。

最近未払いが多いため、リピーターの方以外はお支払い予定日時をコメントお願いします。



カラー···ブラック

素材···コットン

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Valentino

Garavani

Vロゴ

シグネチャー

バケットハット

58