『【SALE】INTUITION スノーシューズ未使用 箱付き26〜27cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 43分に出品され03月17日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INTUITION スノーブーツ 【希少品】

冬に目立つこと間違いなし✨



⭐️一度も使用していません⭐️



●サイズ M (約26cm〜27cm)

●色 オーロラグリーン

●箱付き

●カラビナ付き



#私の出品アパレル

#スノーブーツ

#スノボ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【SALE】INTUITION

スノーシューズ未使用

箱付き26〜27cm