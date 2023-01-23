『すぐ使える❣️主婦初心者用✨カメラつき✨エクセルワード✨ゴールドノートパソコン✨【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 48分に出品され04月20日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パソコンを使いこなせるか心配。。



面倒でむずかしい設定はしたくない。。





そんなあなたも大丈夫‼️



こちらのパソコンなら

電源を入れればすぐに

お使いいただけます！



他にもパソコン出品中♪→ #happyPC



✨WiFiの繋ぎ方などを解説した

使い方マニュアルつき✨



YouTubeや楽天、Amazonは

ホーム画面のアイコンから簡単にアクセス♪



届いたらすぐに

ネットが楽しめます(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°



✨こんな人におすすめ✨



❇️スマホの中の写真を保存したい！

❇️PTAや町会のお知らせを作りたい！

❇️Excelで家計簿をつけたい！

❇️大画面でオンラインショッピングをしたい！

❇️zoomで説明会や研修に参加したい！





✨オフィス搭載✨

❤️Microsoft Office Online

ウェブ上で無料でWord、Excel、PowerPoint 等使えます



❤️OpenOffice

オフラインで使えるMicrosoft Office互換ソフト



更に❣️

贅沢な8GB搭載で

複数ページ開いての作業も余裕です♪







✴️他にもこんなことも✴️



✅お子様の練習用に！

✅可愛いソフトでタイピング練習！

✅ネット検索で調べもの！

✅大画面でYouTubeやDVD観れる！

✅年賀状や案内状も作れちゃう！





✨高級感のあるクロスゴールド×ブラック✨

お部屋のインテリアにも馴染みます♪





お家時間が

今よりグッと快適になりますよ♪





あると便利なソフト

多数おまけでついてます！





❤️GoogleChrome

❤️DVD再生ソフト

❤️OPENoffice（文書作成・編集）

❤️iTunes

❤️タイピング練習ソフト

❤️LINE

❤️zoom



安心のWindows10！！



最新までアップデート済で

ウイルス対策もバッチリです♪



こんなパソコンです↓



Windows10

Celeron

8GB

HDD 750GB(大容量!!)

DVDスーパーマルチ

15.6型ワイド

無線Wi-Fi繋がります！

ACアダプター(充電コード）つき



✅安心補償つき

☆プロフィールも必ずお読みください。

☆バッテリーは消耗品のため、保証対象外です。

☆発送前にしっかりと動作確認をしています。

☆到着から7日に限り、初期不良等対応します。



ぜひ、ご検討ください♪



85 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エヌイーシー