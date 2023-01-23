『すぐ使える❣️主婦初心者用✨カメラつき✨エクセルワード✨ゴールドノートパソコン✨【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 15時 48分に出品され04月20日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|エヌイーシー
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落札価格10530円
736 入札履歴
終了
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