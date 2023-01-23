『ys レディース 未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 37分に出品され03月23日 01時 37分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22awに購入

試着のみの未使用です。

袖にゆとりがあり、ボリュームのあるインナーの時に重宝します。

ノーカラーで、タートルやマフラーで色々な着こなしができるとおもいます。

なめらかなウールで、フォーマルにもカジュアルにも使えます。

とても軽いコートです。

深みのある合わせやすいカーキ色です。

裏地もキュプラですべりがよく、着脱しやすいです。



サイズ 1 Mサイズ相当です

（モデルはサイズ 2）

税込104500円



着丈 84

肩幅 62.5 肩がおちるデザインです。

身幅 61.5

袖丈 54 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワイズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ys

レディース 未使用