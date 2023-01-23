『【極美品】WILD THINGS リバーシブルダウンジャケット ペイズリー柄 L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 37分に出品され03月23日 01時 37分に終了予定です。即決価格は10,740円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォロー割あります。詳しくはプロフまで！



多数ブランド品出品中。是非ご覧下さい。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#HARUs SHOPのメンズファッション一覧はこちら

#HARUsSHOP_メンズファッション



◆商品紹介

【極美品】WILD THINGSのダウンジャケットです。フード取り外し可能でリバーシブルなので様々な着方ができる着回しやすい1着です。また、裏側は個性的なペイズリー柄なので表でチラ見せや総柄でインパクト抜群の着方もできます。



◆ブランド

WILD THINGS

ワイルドシングス



◆ランク

【極美品】未使用、未使用に近い中古品

状態は写真より確認お願い致します。



◆カラー

ベージュ

ペーズリー柄



◆メンズLサイズ

着丈→72cm

裄丈→85cm

身幅→56cm



◆発送

可能な限り24時間以内発送いたします。

大切なお品物を型崩れしないように梱包し、防水対策を行い、丁寧に発送させていただきます。



NO.1189



ランク説明

【新品未使用】

【極美品】未使用、未使用に近い中古品

【美品】やや使用感があるが綺麗な中古品

【良品】一般的な使用感のある中古品

【セール品】傷や汚れ等のダメージが多い中古品



#HARUs SHOPのメンズファッション一覧はこちら

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】WILD

THINGS リバーシブルダウンジャケット ペイズリー柄 L