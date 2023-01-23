『お値下げしました◎ウールヘリンボーン ステンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 01分に出品され03月11日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前の商品ですが、

2.3回ほどの使用できれいな状態です。





着丈 107cm



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#AMBIDEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドットアンドストライプスチャイルドウーマン カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ お値下げしました◎ウールヘリンボーン ステンコート