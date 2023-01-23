『新品 マムート ライムインフレックスフーディ レディース M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 34分に出品され03月13日 21時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MAMMUT マムート

Rime IN Flex Hooded Jacket AF Women

ライム・フレックス・ジャケット

フーデッドジャケット



ダウンジャケット

レディースダウン

ウーマン

軽量ダウン

PERTEX

パーテックス 軽量

中綿



1013-00760-50226-113



カラー:Sapphire(ブルー)



素材:【メイン布地】(表地)ナイロン100% (裏地)ナイロン100% 【中綿】ポリエステル100%



サイズ:S(ジャパンサイズM)

着丈:約64cm

身幅:約48cm

裄丈:約83cm

(平置きサイズ)



定価税込36.300円



●優れた通気性、伸縮性、耐水性を備えた軽量のフーデッドジャケット。

●動きやすさを向上させる弾性ライニング素材を使用。

●縦横の調整が可能なフードはヘルメット対応。

●ラグランスリーブを採用することで肩周りは動きやすく仕上がっています。コードでサイズ感を変えられるコードもポイントのひとつ。内外にポケットがあるため，ちょっとした小物を入れることもできます。胸元や袖，背中に配されたさりげないロゴにも注目。

●通気性と自由な動きを確保する軽量で伸縮性と撥水性を備えたPertex(R)Quantum Air素材

●チンガード

●ツーウェイ フロントジッパー

●隠しジッパー付き胸ポケット2つ・ジッパー付サイドポケット2つ

●伸縮カフ

●レギュラーフィット

●ベトナム製



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#中綿ダウン 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マムート

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