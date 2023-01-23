『❗️まる様専用❗️ヘストラＨＥＳＴＲＡグローブ サイズ８【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 10時 43分に出品され05月11日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘストラＨＥＳＴＲＡ

グローブ

２シーズン前に購入

シーズンオフには専用クリームにてメンテナンス

１シーズン３〜４回使用



あくまでもused品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘストラ