『プリマロフト GAP ロゴ パファージャケット ダウン YL 新品タグ付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 15時 46分に出品され04月29日 15時 46分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タイムセール！！即発送



プリマロフト GAP ロゴ パファージャケット



大人気 完売品！！



XL

肩幅 59cm 裄丈 96cm 身幅 75cm 着丈 75cm

新品未使用タグ付

サイズを間違えてしまったため

新品未開封です。

¥19.900-

ブラック BLACK 黒



ユニセックス。

娘は身長170cm 細身でオーバーサイズ感で着用したいため、L着用しています。

サイズ感参考までに＊



あったか ヘビー ウェイト パファー ジャケット モックネック フロントファスナー

胸にGAPアーチロゴ

プリマロフト® P.U.R.E.™ を100%採用。

超微細マイクロファイバーが

小さな空気層を作り、効果的に熱を閉じ込め暖かさ◎



ウォッシャブルでイージーケア。

繰り返しの洗濯可能。

濡れた状態でも保温性を保てる

撥水性ファイバー使用







カラー...ブラック



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ プリマロフト

GAP

ロゴ

パファージャケット

ダウン

YL

新品タグ付