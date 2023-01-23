『THE NORTH FACE ノースフェイス サンダージャケット NY32012【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 12時 03分に出品され03月30日 12時 03分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

ブランド：THE NORTH FACE

カラー：ブラック

素材：ダウン、中わた

サイズ：L

定価：¥28,600（税込）

（現在では¥33,000に値上がりしております）



●サイズ：実寸

着丈68cm

身幅53cm

裄丈58cm（脇下から）



【商品の状態】

使用状況：ワンシーズンほど使用しましたが最近は全く着用しておらず、クローゼットに眠ったままだったので整理整頓処分のため出品します。

注意事項：ほとんど着ていない為、比較的綺麗です。あくまでも個人自宅保管・管理の中古品ですので、気付かないようなシミ、シワ、汚れ等あるかも知れませんが、それでも構わないという方のみご購入ください。神経質な方は購入をご遠慮ください。

NCNRでお願いします。



不明点はご質問ください。



性別···ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

サンダージャケット

NY32012