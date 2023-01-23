『【美品】【※最終値下げ】ポロ ラルフローレン スポーツ ダウンジャケット メンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 06時 46分に出品され05月07日 06時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ラルフローレンダウンジャケットになります。

カラーは紺と赤です。



数年前に新品で五万円程で購入しましたが数回、短時間しか着用しておらず状態は非常に良好だと思います。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン カラー: レッド系/ブラック系

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