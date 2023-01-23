『ほぼ未使用！Dyson Pure Hot+Cool 空気清浄機能付ファンヒーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 03分に出品され03月30日 16時 03分に終了予定です。即決価格は20,424円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dyson Pure Hot+Cool 空気清浄機能付ファンヒーター - ほぼ未使用！



状態: ほぼ未使用。オフィス用に購入しましたが、別のエアコン設備を使用していたため、使用頻度はわずかです。新品同様の状態です！



商品説明: Dyson Pure Hot+Coolは、空気清浄機能を備えたファンヒーターで、1年を通して快適な空間を提供します。冬は暖かく、夏は涼しく、さらに空気中の汚れやアレルギー物質を効率よく除去してくれます。



•温冷風対応：オールシーズン使用可能！

•空気清浄機能：PM0.1レベルの微粒子を99.95%除去

•スマートセンサー搭載：空気の質を自動検知＆調整

•デザイン：シンプルで洗練されたデザイン、どの部屋にもマッチ！



サイズ：縦764 x 横205 x 奥行き130 mm (HP03モデル)

電源：家庭用100V（日本国内使用可）



おすすめポイント：



•オフィスやリビングにぴったりのサイズ感

•ほぼ未使用のため、非常にきれいな状態

•Dysonの人気モデルであるため、すぐに売り切れが予想されます！



注意点: 外箱は別材料での梱包となります。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。



発送方法: 迅速に発送いたします。安心の追跡サービス付き！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い