『ゴーシャラブチンスキー×adidas ナップサック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 54分に出品され03月23日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は、ゴーシャラブチンスキーとadidasのコラボモデルのナップサックになります。



中古で購入してから、2.3度使用しました。

ややロゴにスレがあります。

内側にベタつき等はありません。



あくまで中古品になりますので、ご理解よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ゴーシャラブチンスキー×adidas

ナップサック