『コムデギャルソンCOMME des GARÇONS HOMME ウールコート 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 03分に出品され04月01日 04時 03分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



新品でコムデギャルソン直営店にて購入後（当時の定価で7万円程度）、一度着用。その後はしばらく着用しておらず、3年ほど前にに3回ほど着用したのみです。

実際の色合いは1枚目に近く、黒でシックな感じですが、撮影都合上、他の写真は明るくして撮影しています。



この時期のギャルソンの美品は少ないですし、かなり縫製などもしっかりしているので、長く着られると思います。

また、流行り廃りの影響を受けにくいデザインなので、その分ずっと持っておいて良いコートだと思います。



ペットいません、非喫煙者です。



コート/M/ウール/BLK/無地/HJ-080780/90s/95年製 日本製



実寸サイズ（cm）

肩幅 47 身幅 59 袖丈 62 着丈 85.5 ゆき 87



身長172の普通体型で、ちょうど良いサイズ感でしたので、170から175くらいの身長の方であればサイズ感は合うと思います。





柄・デザイン···無地



カラー···ブラック



素材···ウール



季節感···冬



季節感···春,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソンCOMME

des

GARÇONS

HOMME

ウールコート

黒