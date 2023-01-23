『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 衣装＋ウィッグ＋義手＋ブーツカバー コスプレS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 10時 50分に出品され03月09日 10時 50分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入OK







多数の中から閲覧頂きありがとうございます。

使用予定の無いコスプレ衣装のお譲り先を探しております。





●セット内容●

業者製：Sサイズ



・ジャケット

・ジャケットベルト

・ワンピース（長袖）

・胸リボンスカーフ

・手袋

・髪リボン



・ウィッグ

・義手

・ブーツカバー



※良き自動手記人形の証と緑色のブローチはご用意をお願いします





業者製の物で、良い作りの衣装です。

衣装・ウィッグ・義手共に使用感等無く、綺麗な状態です。

ジャケットは厚めの生地が使われているので安っぽくなくしっかりとしています。

逆にワンピースは柔らかめの生地が使われているので、風にふわっとなびきます。



目立った汚れなどはございませんが、一度人の手に渡った物の旨、ご了承いただける方のご購入をお願い致します。





●お値段交渉・ばら売り・お取り置き・衣装の採寸・写真の追加・購入意思のないご質問 ご遠慮ください



宜しくお願い致します。

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#まこの出品

（上記より、売切れの非表示・出品物の中での検索ができます！

まとめ買い歓迎です。その際には、送料の差額分をお値引きさせて頂きます）



京アニ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>コスチューム・コスプレ>>>コスプレ衣装 商品の状態: 目立った傷や汚れなし