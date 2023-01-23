『【未着用美品】TAGLIATOREタリアトーレ ステンカラーコート ラルディーニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 40分に出品され03月23日 23時 40分に終了予定です。即決価格は22,893円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAGLIATORE タリアトーレ

ブリッラペルイルグスト高級ライン

ヘリンボーン ステンカラーコート

アルパカ×ウールの高級素材☆



made in ITALY

参考価格：¥168,500-



◆カラー

オシャレ人気トレンド

キャメル系ブラウンベージュカラー



◆サイズ 50

肩幅：約45cm

身幅：約54cm

着丈：約96cm

袖丈：約64cm.



◆素材

表地：アルパカ60%

ウール40%

裏地：キュプラ100%



◆状態

目立った傷や汚れのない未使用美品☆

綺麗な状態ですが自宅保管にご理解ある方へ☆



ラルディーニ、タリアトーレ、スティレラティーノ、クルチアーニ、ザノーネ、ドルモア、グランサッソ、イザイア、カンタレリ、バルバ ダンディライフ、フィナモレ、ギィローバー、ジャンネット、ジョンスメドレー、キョート、ZANONE CHIOTO KYOTO、お好きな方やお探しの方へオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タリアトーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未着用美品】TAGLIATOREタリアトーレ

ステンカラーコート ラルディーニ