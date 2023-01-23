『人気✨] ポールスミス ウーマン ロングコート カシミヤ混 ウール ベルト付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 13時 49分に出品され03月29日 13時 49分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

PS Paul Smith WOMAN

ポールスミス ウーマン





【アイテム】

ロングコート ウールコート

カシミヤ混 カシミア混

ステンカラー

ロング

ベルト付き

比翼仕立て

裏地、ドット柄 水玉

WOOLMARK ウールマーク

大きいサイズ 42



羊毛 75％

カシミヤ 25％





シンプルで上品なポールスミスの高級・上質コートです。飽きのこないデザインなので様々な場面で活躍できます。





この１着があれば、プライベート、通勤、通学、フォーマル、年齢や流行に変わらず、活用できます。



【サイズ】表記 40（L）





【平置き採寸】

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



肩幅...39cm

身幅...45cm

袖丈...60cm

着丈...103cm





【カラー】

ダークグレー





【状態】

ベルトバックルはちょっと剥がれてるところがありますが

特に目立つ汚れやシミ、キズ等のダメージもなく、全体的に綺麗な状態です。



USED品とご理解の上、ご検討頂ければと思います。



[配送について]



基本的に匿名配送となります。

入金後1〜2日での配送となります。

配送日、配送時間のご指定は取引メッセージにてお伝えください⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピーエスポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

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ウーマン

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