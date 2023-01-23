『CELFORD ウール混リバートレンチコート 36【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 17時 30分に出品され03月25日 17時 30分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セルフォードのウール混リバートレンチコートです。

２３年冬に購入しましたが、試着のみでタグ付き新品です。



18.5μのスーパー原料を使用した二重織素材を使用しています。一度起毛してからメルトンに仕上げることで原料本来の柔らかさを最大限に活かしたこだわりの素材でリバー仕立てのトレンチコートを作りました。きちんと感のあるトレンチコートをリバー仕立てにすることで、高級感のある特別なアイテムに。首元にはスロートラッチがついている為、首元を閉じてもご着用頂けます。脇ポケットは脇縫い目上に入れて、すっきりと綺麗目な印象に仕上げました



身幅···64cm

着丈···120cm



カラー···ブラウン



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···冬



季節感···冬,秋



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELFORD

ウール混リバートレンチコート

36