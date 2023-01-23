『フジカラー 1999年 ポストカード 田中麗奈 店頭フロアスタンド （新品）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 08分に出品され03月08日 04時 08分に終了予定です。即決価格は13,611円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フジカラーの1999年ポストカード（年賀状）の店頭用の田中麗奈フロアスタンドです。

1998年年末に販促用店頭POPとして配られたものです。



撮影のために開封してセットしました。

新品ですが、25年以上前の古いものなので汚れなどがあります。



セットした状態の大きさ、高さ1765mm×幅672mm



25年以上前の古いものなので、汚れなどがあります。



古い物であることをご理解の上でご購入をお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。

大変貴重なものです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フジフイルム／フジゼロックス