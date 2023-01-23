『Panasonic パナソニック 加湿空気清浄機 F-VC70XT ナノイー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 39分に出品され03月18日 19時 39分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！





【商品名】



Panasonic nanoeX F-VC70XT







【商品の状態】



✔︎外観に目立つキズや破損はございません。



✔︎フィルター類は使用感あります。気になる匂いなどは無く、そのままご使用いただけますが、気になる方は交換をお勧め致します。



✔︎動作確認済みです。



✔︎2021年製









【付属品】



本体

取扱説明書



※写真のものがすべてです。







【梱包】

破損がないようプチプチで巻き、段ボールまたは巻段ボールで梱包して発送致します。





【発送】

ご購入から2日以内に発送致します。

船便での配送となりますので、発送からご到着まで1週間程度要します。





【注意事項】

細心の注意を払って梱包、発送致しますが、中古品のため商品コンディションの変化等がある場合がございます。万が一、破損や商品ページの内容と異なる場合は受取評価前にご連絡下さいますようお願い致します。





最後までお読みいただきありがとうございました。この商品に興味を持ってくださった方と、快適なお取引ができるよう心がけて参ります。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

どうぞよろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック