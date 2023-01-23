『極美品 高級 ロング ツイード ペイズリー ガルニエ ダブル チェスター コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 46分に出品され03月30日 07時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にもブランドバッグやお財布を、

安く販売しております♪

極美品

GARNIER ガルニエ

ダブルチェスターコート

ブラック 黒 グレー ツイード

紳士服 ビジネス カジュアル

ウール

通勤 通学

メンズ レディース 男性 女性

芸能人が着用されるブランドです



身幅60cm

肩幅50cm

袖丈63cm

着丈117cm



平置き実寸。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。





他は目立った傷や汚れなく、とても綺麗です(^^)

まだまだ気持ちよくお使いいただけます♪

※主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。



商品本体のみ簡易包装にて1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お急ぎの方は必ずお伝え下さい♪



大手リサイクルショップから購入しました。

※鑑定済の確実正規品です。万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※あくまでもused品になります。小さな傷やスレ、汚れなどあります。ご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





ブランド品という商品の特性上、すり替え防止の観点から返品、返金は不可とさせていただいておりますので、ご了承ください。



配送時における事故や未着等トラブルに関しましては、当方での責任は負いかねます。



ご利用のモニターにより写真の見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。



領収書の発行は行っておりません。



柄・デザイン···無地



カラー···グレー



素材···ウール



季節感···春,秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ガルニエ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

高級

ロング

ツイード

ペイズリー

ガルニエ

ダブル

チェスター

コート