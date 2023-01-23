『F/CE NANGA ダウンジャケット ベージュ 760フィル【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 07時 00分に出品され04月08日 07時 00分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

760フィルパワーのダウンを使用しており、寒い季節でも暖かさを保ちます。



【多機能性】

防水性やウィンドプロテクション機能があり、悪天候でも安心して着用できます。



【快適な着心地】

2WAYストレッチと通気性があり、動きやすさと快適さを両立しています。



- カラー: ベージュ

- 素材: ダウン

- フィルパワー: 760フィル

- 防水性: あり

- ウィンドプロテクション: あり

- ストレッチ性: 2WAYストレッチ

- 通気性: あり

- 型番: F1V07M1013



ご覧いただきありがとうございます。



写真7.8.9に汚れ箇所載せました。

ペン跡と油汚れがあります。

ご確認の上ご入札よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフシーイー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ F/CE

NANGA

ダウンジャケット

ベージュ

760フィル