『日立加湿空気清浄機 クリエア 自動おそうじ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 44分に出品され03月29日 16時 44分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】日立 加湿空気清浄機 2020年製 クリエア ~42畳 自動おそうじ機能付き スピード集塵 PM2.5対応 EP-MVG90 シャンパンゴールド

付属：説明書

フィルター



使用期間（5月〜9月）2年



日立 加湿空気清浄器 自動おそうじ クリエア （シャンパン） EP-MVG90（N）

ブランド：日立 クリエア

タイプ...加湿空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)...40畳～ 加湿空気清浄器 自動おそうじ クリエア （シャンパン） EP-MVG90（N）

ブランド：日立 クリエア

タイプ...加湿空気清浄機

最大適用床面(空気清浄)...42畳

2020年製



＊即日出品！

＊土日・祝日も出荷します。



教室移転に付き、買い替え処分します。

20年から23年迄、教室開講時使用しました。

コロナ過の影響著しく開講は年3回です。



出品に付きアルコール消毒・拭き上げ実施。

本体、移動に伴う小傷は有る可能性があることをご了承の上ご購入下さい。



付属品のフィルター2枚は、新品交換しています。

新品は、包装から出していませんが、買い替え前に以前のフィルターで動作確認は出来ています。



プチプチと巻ダンボールで梱包して丁寧に発送を致します。

その他詳細は画像をご確認のうえご検討ください。



値下げ交渉は楽しいものですが、こちらは140サイズでの発送ですので、遠方の方はご配慮の上、コメントお願いします。



【配送について】

配送業者はヤマト運輸のらくらくメルカリ便（匿名配送）を使用しております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ