『ApoTrue 空気清浄機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 39分に出品され03月23日 04時 39分に終了予定です。即決価格は24,726円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ApoTrueの空気清浄機は、信頼性の高いブランドとして知られています。



【機能】

このモデルは、空気清浄機能を備えており、室内の空気を清浄化するために設計されています。3つのフィルターを使用して、微細な粒子やアレルゲンを効果的に除去します。



【操作性】

タッチ式の操作パネルとデジタル表示により、簡単に設定や運転状況を確認できます。



- ブランド: ApoTrue

- 機能: 空気清浄機

- 操作パネル: タッチ式

- ディスプレイ: デジタル表示

- フィルター数: 3

- 電源: AC電源



商品の詳細はこちらからご確認ください。

https://www.makuake.com/project/apolnus/

販売価格は67543円（税込）でこちらのセットです。



本体以外にブラシとキャスターが付属しております。





商品状態ですが開封し、試しに動作確認程度のみのほぼ新品となります。

親用に購入しましたが必要ないとのことだったので売ります。



発送は商品の箱に伝票を貼り付けて送付します。



何か気になる事がございましたらコメント宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし