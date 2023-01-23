『タトラス ISERA ダウンコート 03【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 08時 43分に出品され03月25日 08時 43分に終了予定です。即決価格は34,760円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年に店舗にて購入し、数回着用しました。

クリーニング済みです。

ファーは全く使っていませんが、今回の撮影のために取り付けました。

ブラックとネイビーの2wayで、タヌキのファーは取り外し可能です。（フードは外せません）

主観では美品ですが、あくまで個人保管の中古品ですので、気になる方はご遠慮ください。

見落としがあるかもしれませんがご了承ください。

簡易包装で発送いたします。

ハンガーはキズがあります。ご希望の方にはお付けしますので、コメントください。



以下、素人計測ですので参考程度にしてください。

肩幅···38cm

袖丈···60cm

着丈···83cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス ISERA

ダウンコート 03