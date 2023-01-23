『mintdesigns コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 14時 59分に出品され04月14日 14時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mintdesignsのコートです。色はネイビーです。



デザインが特徴的で気に入っておりましたが、着用機会が減ってきたため出品します。





◆お支払い完了後のキャンセルは対応出来かねます。



※中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

※僅かなシミ汚れなど小さなものは見落としがある可能性もございます。その点ご了承いただける方のみのご購入でお願いいたします。

※匂いに関しましては中古品の性質上、個人差等ございますため対応できかねますのでご了承ください

※素人の自宅保管になりますので、保管時によるシワや保管上の匂い、気を付けますが梱包の際に僅かな繊維埃髪の毛など巻き込んでしまう可能性もございます。

神経質な方や完璧なものをお求めの方のご購入はご遠慮下さいませ。



◆発送しやすい方法にさせていただきます。

コンパクトに折り畳んでの発送となります。

畳みシワに関してもご了承下さいませ。



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#コート

#ウールコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミントデザインズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ mintdesigns

コート