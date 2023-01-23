『coohem(コーヘン) ダウンジャケット レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 14時 47分に出品され04月15日 14時 47分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coohem(コーヘン)のダウンジャケット



すごく可愛くてめずらしくなかなか人ともかぶらない柄と素材で気に入ってましたが

入らなくなったため出品します。

とても暖かい素材で出来ています。



●状態

数回着用しました。

クローゼットにてハンガーにかけた状態で保存していました。

首元内側にシミがあります(画像9-11枚目参照)



●詰物

ダウン90%

フェザー10%



●サイズ(平置き寸法)

肩幅···36cm

身幅···48cm

袖丈···57cm

着丈···58cm

(素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください)

タグにサイズ表記がありませんが、タイトめのMサイズという感じでした。



着用の際は引っかけにご注意下さい。

中古品ですので細かい部分が気になる方、神経質な方はご購入お控えください。

またご購入後の返品、返金、クレーム等はご遠慮願います。



お値下げはできる範囲で対応いたします。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: コーヘン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ coohem(コーヘン)

ダウンジャケット レディース