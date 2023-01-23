『【美品】Bear リバーシブル ダウンジャケット 肉厚 極厚 ブラック XL相当【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 02時 09分に出品され05月06日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド

ベアー

Bear USA



○アイテム

リバーシブルダウンジャケット

90s 肉厚 ボリューム

ビッグベアープリント

ロゴ刺繍 デカロゴ

00s Y2K 韓国製



○サイズ М（海外規格のため大きいです） ※XL〜XXL相当

肩幅 67cm

身幅 63cm

着丈 69cm

袖丈 64cm



多少の誤差があるかもしれません。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○カラー...ブラック



○状態

中古商品ですので多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。

目立った傷や汚れはなくまだまだ快適にお使い頂けます。



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ベアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Bear

リバーシブル

ダウンジャケット

肉厚

極厚

ブラック

XL相当