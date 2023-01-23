『AFYF ロフトスキー XL相当 モッズコート ミリタリーコート ラクーンファー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 10時 48分に出品され03月20日 10時 48分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···グリーン カーキ



メンズ

ミリタリーコート

中綿入り



サイズ表記 フリー

実寸と着用感からしてXLサイズ相当になります。



#まとめ買い歓迎



古着屋SARANです。

この度はご覧いただきありがとうございます

大手リサイクルショップにて購入したものになります。



状態は若干の使用感はありますが汚れ、ホツレ、毛玉等もなく良好な品になります

色合いはカーキ

一枚目の写真が一番近しい色になります。



素材



写真参照



平置き実寸サイズ



肩巾 51cm

袖丈 75cm

身巾 62cm（ウエスト絞れます）

後着丈 95cm



こちらのタグから古着屋SARAN出品中のメンズ商品を確認出来ます^ ^

#大人のコーディネート



コンパクトにして配送させていただく為、たたみジワ等はご了承下さい。



発送方法は匿名配送です。



ヤマト運輸と郵便局を商品によって併用しております。時間指定も発送方法により出来ますので、要望がございましたら商品購入前にお知らせください^ ^



全ての画像と商品説明をしっかりと確認の上 ご購入下さい。 写真の性質上実際の色の印象と異なることがあります。なるべく実物の商品と近い色では撮影しておりますが、気になる方は事前にお問い合わせくださいm(_ _)m なるべく一枚目の写真が実物に近い色合いになっております



匂いについてですが管理場所は禁煙、ペット等もいません。出品前にはクリーニングメンテナンスをしてから出品してはおりますがなにぶん中古品(古着)を扱うため取れない匂いも出てきます。匂いに敏感な方は事前にお問い合わせください。



印象や状態の感じ方には個人差がありますので、了承の上でのご購入をお願いします。

その他記載されていないことや気になる点は、お気軽に質問して下さいね。



商品到着後、記載のなかったキズや汚れ等があった場合には返品 返金に応じます(^^)

安心してお買い求め下さいませ(^^)



224201122 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エーエフワイエフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AFYF

ロフトスキー

XL相当

モッズコート

ミリタリーコート

ラクーンファー