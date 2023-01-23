『希少 レア BENTLEY ブラック 中綿ジャケット ベントレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 52分に出品され03月25日 11時 52分に終了予定です。即決価格は9,188円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ベントレー 中綿 ジャケット

ベントレー モーター リミテッド



【ブランドの特徴】

BENTLEYのロゴが特徴的な中綿ジャケットです。高級感があり、スタイリッシュなデザインが魅力です。



【機能性】

中綿素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節に最適なアイテムです。



【サイズとフィット感】

Lサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも対応可能です。



サイズL

着丈71

身幅60

肩幅48

袖丈70

（おおよそサイズです）



- ブランド: BENTLEY

- 色: ブラック

- サイズ: L

- デザイン: 中綿ジャケット

- 内側のポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし



即購入OKです。

商品状態は主観の為、商品状態の完璧を求める方はご遠慮ください。また、自宅保管という事をご理解の旨、何卒宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ベントレー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

レア

BENTLEY

ブラック

中綿ジャケット

ベントレー