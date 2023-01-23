『カナダグース ダウンジャケット MACKENZIE PARKA【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 04分に出品され03月15日 17時 04分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に直営店で購入しました。

ファーはほぼ使わずに保管していました。



袖周りの角に素材特有の白いスレが少しありますが着用時に目立つほどではないと思います。



#カナダグースダウンジャケットMACKENZIEPARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ダウンジャケット

MACKENZIE

PARKA