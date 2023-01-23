『新品♡現行品♡ エンジニアードガーメンツ - ニットカーディガン Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 19時 34分に出品され04月03日 19時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ENGINEERED GARMENTS / エンジニアードガーメンツ の KNIT CARDIGAN PC HEATHER KNIT / ニットカーディガンです。



新品未使用品です♡♡



22ssとかなり新しいモデルの商品です(^^)



定価も38,500円程度ですが格安で出品いたします♡



またLサイズですので着られる方も多いのではないでしょうか(*^ω^*)



薄手のカーディガンですので春夏はもちろん、夏は夜の寒い時間の羽織ものとして、冬はコートなどのインナーとして、1年通して大活躍間違いなしです♡



※格安です！早い者勝ちです！



「価値が上がるアイテム」



これからもっと価値が上がる服です。もし着なくなった時でも、今よりも高額で売れると思います。



□SIZE SPEC

[L] 肩幅 約52cm身幅 約60cm 袖丈 約61cm 着丈 約67cm



タバコ・ペット無しです。

特に汚れなどはありませんが、画像を確認していただき、納得された方、ご購入お願いします。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

また個人管理ですので細かな傷や汚れはご了承ください。

また、気になることがあればお気軽にご質問ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品♡現行品♡

エンジニアードガーメンツ

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ニットカーディガン

Lサイズ