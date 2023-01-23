『りんりん様専用‼️ヨリ サイドフレアコート 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 00時 27分に出品され04月07日 00時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ38



昨年購入しました。

2度着用。



これからの季節にいかがでしょうか。



ペット、喫煙者おりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い

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ジャケット・アウター タグ りんりん様専用‼️ヨリ サイドフレアコート 38