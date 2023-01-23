『Dyson Pure Hot + Cool HP00IB アイアン/ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 22分に出品され03月20日 14時 22分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリスマスセール

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【完全未開封】

Dyson Pure Hot + Cool HP00IB [アイアン/ブルー]

になります。

絶版、廃盤品ですので、完全未開封は希少品

となります。

どこのECサイトでも現在取り扱いのない品物です。

外袋が剥がされていない完全未開封品です。

大切に発送したいので、外箱にプチプチを施しての

発送となります。





商品の特徴

有害なガスも除去。空気を清浄しながら、暖かい風、涼しい風。ジェットフォーカステクノロジー搭載。Air Multiplierテクノロジー。安全への配慮。お手入れも簡単。夜間の使用にも最適。



商品仕様

メーカー：ダイソン

ブランド：dyson pure hot+cool

カラー：アイアン/ブルー

セット内容：リモコン

タイマー：15,30,45分,1～9時間

運転モード：涼風モード/温風モード

保証期間：2年

寸法：幅222×奥行222×高さ632mm

製造国：マレーシア製

フィルター寿命：目安約1年（1日12時間使用の場合）

基本性能：空気清浄能力 8畳30分 23畳60分

材質：ABS

質量：3.9kg

付属品：リモコン付き

電源コード長：1.8m

適用床面積：●暖房能力（木造住宅）：3畳（断熱材なし）～6畳（50mm断熱材あり）暖房能力（コンクリート住宅）： 4.5畳（断熱材なし）～8畳（50mm断熱材あり）

消費電力：最小/最大 涼風モード 5/39 温風 1200 W

ブランド：dyson pure hot+cool



最大適用床面(空気清浄)···20畳～30畳未満



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#エアコン 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン