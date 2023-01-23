『《美品✨》WOOLRICH JOHN RICH＆BROS ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 01時 25分に出品され04月08日 01時 25分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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まとめ買いで更にお値下げします＼(^o^)／

是非コメント下さい♪



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【商品説明】

ウールリッチジョンリッチアンドブラザーズのダウンジャケットです。

状態は良く、使用上の問題もありません。

写真をご確認の上、ご検討下さい。



タグは代理店のスープリームスインコーポレーテッド(株)となっております。



【サイズ】

・S

《平置き》

・着丈:80cm

・身幅:49cm

・袖丈:62cm

・肩幅:39cm



※服によってサイズ表記が異なりますので、選択しているサイズと異なる場合がございます。

必ず平置きを参考にしてご判断下さい。

※素人採寸の為数センチ誤差が出る場合がありますので数センチの誤差が了承頂けない方は購入はお控えください。



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ご購入の前に、

トラブル回避のため自己紹介欄、

下記注意事項をご一読願いますm(_ _)m

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●お値下げ可能ですか？に対してのご返答は、大幅なお値下げは致しかねますが、多少のお値下げは可能です。ご希望金額はございますか？です。



●AACD加盟のリユース店にて購入致しました。



●値下交渉の際は、希望価格の提示をお願いします。



●梱包資材は使い回しになることがあります。発送時は大きさを最小サイズに抑える為圧縮致します。



●一度人手に渡った品です。完璧な状態をお求めの方や細かい点を気にされる方は購入はお控えください。気になる箇所は必ずご購入前にコメントにてご質問下さい。



●「ゆうゆうメルカリ便」と「らくらくメルカリ便」間の発送はご連絡なく変更させていただく場合がございます。



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A585000121 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチジョンリッチアンドブラザーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 《美品✨》WOOLRICH JOHN

RICH＆BROS ダウンジャケット