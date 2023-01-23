『ozz croce ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 16時 15分に出品され03月20日 16時 15分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ozz croce の ロングコート です



全体的に生地の日焼けや劣化がございます

(日焼けは背中側、劣化の具合は写真6枚目参照)



難アリでの出品です



シワがあるように見えますが、

こちらはそういう生地です

最初からそうでした



ここ数年は着ておりません

まだまだ着れますので気に入ってくださった方にお譲りしたいです





※プロフィールをご一読頂き購入ください



#OZZ

#ozz

#オッズオン

#ゴシック

#くっきぃ出品_ゴシック系



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE カラー: ブラック系/グレイ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ozz

croce



ロングコート