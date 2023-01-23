『新品 KEITH ダウンコート ベージュ 38 レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 07分に出品され04月09日 21時 07分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは値下げ不可になりますが、2点以上ご購入の場合は少額ですが値引き致します。







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KEITH ダウンコート





新品タグ付き 新品ですがしわがあり、ボタンにうっすら傷があります。あまり気にならないと思いますが、ご了承いただける方のみご購入ください。





カラー ベージュ系 １枚目の画像の色が近い感じです。





サイズ３８





￥４３０００＋TAX







素材 タグ画像をご覧ください。









平置き 後ろフード付け根～裾９５cm 肩幅４０cm 身幅４９cm 袖丈６１cm

多少の誤差はご了承ください。



薄手ではありませんが、厚手という感じでもないと思います。



袖口の内側がゴムになっていますが、あまり伸縮性はありません。



ボタンとファスナーがあります。



フードははずせません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キース

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レディース

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ダウンコート ベージュ 38

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