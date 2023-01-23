『状態良好 最高峰ダウン パタゴニア ジャクソングレイシャージャケット Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 43分に出品され03月14日 17時 43分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのジャクソングレイシャージャケット

Patagonia jackson glacier jacket



近年モデルのダウンパーカーの名作です

撥水性と耐久性が高いパタゴニア独自の生地で、とても洗練されており、ダウン製品にありがちな野暮ったさがなくとてもカッコイイかと思います。

700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション入り。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用。

ダウンジャケットとしての機能性は最高レベルであくまで軽くとても暖かいです。

DWR撥水加工もしており、防風、防水性に優れています。

真冬の野外でもインナーは薄着でも大丈夫なぐらいとても暖かいです。



カラーもパタゴニアらしいデザイン性の高いネイビーでシンプルながら美しいカラーリングです。



今季もたっぷりとした大きめのダウンアウターを使った着こなしは非常に人気が高いので、お探しの方も多いのではないでしょうか。



状態は使用感少なくキレイで状態良好です。

良い状態かと思いますが、ビンテージ古着に慣れた方がご購入ください。

サイズ L

カラーNVYB ネイビー

身幅62

身丈75

ダウン量も多くフカフカですので着用感は数字よりタイトです。



他にもこれからの季節にぴったりな服を出品していますので、是非ご覧ください。

90s 80s Y2K

三角タグ パタゴニア ビンテージ

雪無し 雪なし

スカノラック

SST ジャケット

スナップT

マースピアル

シンチラ フリース

シェルドシンチラ

ソフトシェルキャプリーンジャケット

アーバンシンチラジャケット

パイルカーディガン

ベビーレトロ

クラシックレトロカーディガン

レトロX

ストームジャケット

インファーノ

グリセード

スーパーアルパイン

スーパープルマ

トーレ

トレントシェル

ダスパーカー

パフボール セーター

バギーズ ジャケット

ダウン ジャケット

プリマロフト

コバルト

ブライトパープル

ポップオレンジ

バターナッツ

ブライトパープル

エッグプラント

リーガルパープル

ライトプラム

ブラックベリー

シーグリーン

フェザーグレー

フレンチレッド

ノースフェイス 茶タグ

ウールリッチ

エディーバウアー

ワイルドシングス

ノースフェイス

モンベル

山と道 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 状態良好

最高峰ダウン

パタゴニア

ジャクソングレイシャージャケット

Lサイズ