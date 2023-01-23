『patagonia パタゴニア ジャクソングレイシャージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 47分に出品され03月14日 15時 47分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※急に出品停止する場合がありますので、ご了承下さい。



カラー...ブラック

型名...ジャクソングレイシャー JKT

サイズ M

身幅 58

後着丈 78

裄丈 92



1年前に購入後、数回の着用になります。

最後二枚の画像ですが、ほんの少しだけ擦れた様な跡があります。よく見ないとわからないくらいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

パタゴニア

ジャクソングレイシャージャケット