『クレストブリッジ ブルーレーベル コート フード 袖リボン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 20時 39分に出品され05月11日 20時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルーレーベル クレストブリッジ



シルエットがとても可愛く

長さも長すぎずシンプルデザインで使いやすい合わせやすいコートです♪





サイズ 38(M)

カラー 黒×裏地赤チェック

素材 毛 100

ファスナータイプ



☆

フードにファーが付いていましたが外して着用していた為無くしてしまいました。

ファー無しですご了承いただける方のみ宜しくお願い致します。

(個人的にはファー無しの方が可愛いと思います)



ウールがしっかりしております♪



クリーニング済です♡





目立つ傷や汚れは無いと思いますが、使用感や気付かない部分に傷や汚れなどあるかも知れませんのでご了承くださいm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クレストブリッジ ブルーレーベル コート フード 袖リボン