『RESOUND CLOTHING ダウン ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 10時 23分に出品され03月22日 10時 23分に終了予定です。即決価格は27,192円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このジャケットは、黒と白のバンダナ柄が特徴で、目を引く印象を与えます。



【素材】

軽量で暖かい素材を使用しており、快適な着心地を提供します。



【スタイル】

ジッパー付きのデザインは、カジュアルなスタイルに最適で、様々なコーディネートに合わせやすいです。



- ブランド: RESOUND CLOTHING

- 色: 黒と白

- デザイン: バンダナ柄

- メッセージ: LIVE IN THE MOMENT

- スタイル: ジッパー付きジャケット



ご覧いただきありがとうございます。









#カジュアル

#シティーボーイ

#ストリート

#海外 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リサウンドクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RESOUND

CLOTHING

ダウン ジャケット