『シャープ SHARP 加湿空気清浄機 空気清浄機 KI-RS40 2022年製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 23時 49分に出品され05月01日 23時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ SHARP 加湿空気清浄機 空気清浄機 KI-RS40

説明書付き



中古品



頂き物です。2023年８月下旬に送られてきました。

３ヶ月程度使用。



１日二時間程度ですが、毎日は使用しませんでした。

加湿器機能は一度も使用せず、水も入れていません。



フィルター 清掃済み

動作確認済み



使用しなくなった為の出品です。



自宅保管品にご理解いただける方のご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし