『【美品】Think Bee トートバッグ エコーバッグ付き スワロフスキー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 26分に出品され03月04日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● アイテム

$正規品、ブラックジャックビー、トートバッグ、シンクビー、軽量





ブラック×ホワイトとブラック×ブラックのユニークなトランプ柄に、黒無地の織生地を組み合わせてパッチワークしたトートバッグです。

ポイントに、小さなスワロフスキー・クリスタルを飾って、ほのかな輝きをプラスしました。



裏地は、シックなドット柄。

内側にポケットが3つ付いているのでバッグの中の整理もしやすく便利です。



ハンドルはエナメル素材を細めに仕立てて見た目にもエレガントで品よくお持ちいただけます。長さがあるので、肩掛けしやすいのも、嬉しいポイント★







【商品詳細】✨



■ ブランド Think Bee



■ 参考価格 19,800円



■カラー ：トランプ柄



■ 素材 ：レーヨン、コットン

・スロワフスキークリスタル



■ サイズ

・縦36cm × 横35cm

・ハンドル高さ：25cm

・内側ファスナーポケット× 1

オープン × 2

・外側ファスナーポケット × 1



・マグネット式開閉





■ 重さ ： 484g



■ 付属品：エコバッグ付(w40×H42cm)





■ コンディション

・内側⇒シミや汚れなどありません。

・外側⇒毛羽立ちや汚れなどなくきれいな状態です(写真参照)

・エコーバッグ使用感あり。





■収納可能

・iPhone、A4サイズ、iPad

・500mlペットボトル、タンブラー

・化粧品ポーチ、日傘、ハンカチ

・長財布、キーホルダー、カードケース











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※当店では鑑定済の商品です。万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください



※予告なく削除される場合があります！ご注文ご希望の方はお早めに22



※モニターや撮影環境により色味や素材感が違って見える場合や画像に映らない細かなキズ汚れがある可能性がありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シンクビー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】Think



Bee



トートバッグ



エコーバッグ付き

スワロフスキー