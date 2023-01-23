『ROEN ロエン ジャージ レオパード スワロフスキー 44【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 23時 32分に出品され05月11日 23時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 綺麗な状態ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。



着丈 64cm

肩幅 43cm

身幅 44cm

袖丈 63cm



素人採寸の為、若干の誤差はあるかもしれませんが、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ROEN

ロエン

ジャージ

レオパード

スワロフスキー

44