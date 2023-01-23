『嵐 ファンクラブ限定 コンサートで使用 スワロフスキー ゴールド&フォトフレーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 01分に出品され03月26日 20時 01分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 嵐

ARASHI



5×20

アニバーサリーツアー



ファンクラブ限定

スワロフスキー

金

ゴールド



写真付きです。

サインカードもセット！

届いた状態でプチプチにて梱包し

宛名を剥がした状態で

送らせていただきます。







20周年記念品

フォトフレーム未開封もセット！！



その他ご希望があれば

コメント下さい。







即購入可能ですので

ご検討宜しくお願い致します。



ゴールド、シルバー、レッド

三種類あるうちの

一番希少価値のあるゴールドです(≧∀≦) 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用