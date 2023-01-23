『ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 ホワイト MCK70Y-W 2022年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 57分に出品され03月21日 03時 57分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2022年11月に楽天で50300円で購入しました。

最近は使用していませんでしたが、動作確認済です。

説明書などの書類も一式ありますのでお付けします。（保証書もありますが、１年間の期限は過ぎています。）



とてもきれいな状態ですが、新品ではございませんので、中古品とご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン