『【専用】バーバリー トレンチコート ノバチェック ウールライナー 白タグ ベージ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 22分に出品され04月26日 14時 22分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #くまこのバーバリートレンチコート

#くまこのバーバリー

#くまこのトレンチコート



★アイテム★

ブランド：バーバリーズ Burberrys

商品：トレンチコート ノバチェック ウールライナー ベルト 白タグ

品番：FD082-030-43 C-TK83



★希少★白タグ 90年代 BURBERRYSですが、美品！

最高級コレクション PRORSUM (プローサム) の トレンチコート。

季節を通して数十年に渡って愛され続けている王道商品です。ウールライナー付で、長い季節着用可能◎ライナーもコートの裏地もノバチェック柄！ライナーがファスナー仕様で着脱も簡単♫



★状態★

目立った傷や汚れなし



※あくまで素人検品です。見落としている傷や汚れなどございましたらご容赦下さい。また、中古品ですので多少の使用感はあるものとお考え下さい。万が一、商品に不備があった場合は、必ず受け取り評価前にご連絡下さい。中古品 及び 自宅での管理 にご理解いただける方のみご検討下さい。



★サイズ (単位：cm)★

表記：9AB2 (M相当)

身幅：45

着丈：111

ゆき丈：75



※素人採寸です。若干の誤差はご了承下さい。



★カラー★

ベージュ



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が多少異なる場合がありますのでご了承下さい。



★素材★

本体

表地：綿 100%

裏地：綿 (胴裏) ポリエステル (袖裏)

ライナー

表地：毛 100%

裏地：ポリエステル



★配送方法★

簡易包装にて1～2日程度で発送致します。



※折り畳んでの配送となりますので、畳ジワなどご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【専用】バーバリー トレンチコート ノバチェック ウールライナー 白タグ ベージ